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Белорусские врачи о работе во время пандемии COVID-19: «Сражались – это громко сказано. Были поставлены задачи, которые были выполнены»

По всей Беларуси в эти дни благодарят медиков, которые все предыдущие месяцы в десятках клиник страны боролись с коронавирусной инфекцией.  Среди них врачи, медсестры, фельдшеры – все, кто работал в режиме 24/7. Медработники, получившие заслуженные награды, поделились своими впечатлениями и эмоциями в программе «Неделя» на СТВ.

Архивное фото

Наталья Примак, старшая медицинская сестра отделения реабилитации Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:

- Самое главное в нашей профессии – это, конечно, результат, который заключается в здоровье пациентов. Ради этого стоит работать, жить вообще. Мы ходили на обходы, людям этим было очень сложно. Мы общались с ними каждый день, и они были рады каждому работнику, кто заходил в палату, неважно, в каком мы были камуфляже. Они благодарили.

Для меня это очень важно, потому что это первая награда такого уровня. Если честно, в моем отделении за 16 лет работы награды министерства первые были. Заслуженно, потому что наше отделение было первым перепрофилировано, мы немного поработали на контакты, потом уже занимались непосредственно пациентами.

Константин Хамко, заведующий отделением реабилитации Республиканской клинической больницы медицинской реабилитации:

- Сражались – это громко сказано. Были поставлены задачи, которые были выполнены. В принципе, быстро, все было четко организовано при помощи нашей администрации. Да, непривычно, работа совершенно другая, особенно для нас: наш профиль – ортопедо-травматологический. Но все получилось. В этом году, я считаю, медицине уделено много внимания. И это очень хорошо, что людей поощряют.

Мария Пашкевич, заведующая пульмонологическим отделением 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:

- Были такие пациенты, которые были очень тяжелые, на которых, честно говоря, мы не делали ставки, что они могут выйти из этой инфекции. Но они выздоравливали, они покидали на своих ногах наше отделение, а потом даже звонили и благодарили, что мы спасли им жизнь.

Дмитрий Бычковский, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:

- Работа изменилась, конечно, полностью, потому что, во-первых, эта патология малоизвестна; во-вторых, вся клиника полностью перешла на работу с одной патологией. На столь высоком уровне столь высокой наградой  был отмечен. Я понимаю, что эта награда присуждена мне, но это результат работы всего коллектива, всей больницы, в которой я работаю.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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