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  2. Белорусские военные прибыли на учение ОДКБ "Нерушимое братство – 2021" в Казань

Белорусские военные прибыли на учение ОДКБ "Нерушимое братство – 2021" в Казань

В Казани встретили воинский контингент из Беларуси, который прибыл на совместное учение с Коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство – 2021". Информация об этом размещена в Telegram-канале Министерства обороны.


Миротворческие учения пройдут с 8 по 12 ноября под общим руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. 

Среди участников – воинские контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и России, в составе миротворческих подразделений, военной полиции, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.




Фото: Ваяр
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