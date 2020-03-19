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Белорусские ученые разработали технологию производства электричества из органических отходов

Уникальную технологию производства электроэнергии из навоза, отходов пищевой промышленности и тому подобного разработали ученые Научно-практического центра по механизации сельского хозяйства НАНБ. Она позволяет перерабатывать эти бросовые субстанции в высококалорийный горючий газ. При его сжигании в газомоторной установке вырабатывается электричество. Такая установка мощностью 250 киловатт уже используется в Пуховичском районе. Помимо тепла и электричества на выходе получается еще и ценное органическое удобрение. Проект был профинансирован за счет государственного бюджета.

— Сейчас в Беларуси действуют 34 подобные установки, из них 28 в сельском хозяйстве, — комментирует этот пример заведующий лабораторией НПЦ Николай Капустин. — Сырья же достаточно примерно для 800. Наша технология позволяет использовать имеющиеся ресурсы наиболее полно. Благодаря этому ею заинтересовались, например, в России, где в биогазе из отходов животноводства видят реальную альтернативу природному газу.

В частности, НПЦ по механизации сельского хозяйства совместно с Всероссийским НИИ комбикормовой промышленности является соисполнителем союзной научно-технической программы по разработке оборудования для производства кормов для пушных зверей и ценных пород рыб. В результате сотрудничества создается высокопроизводительное импортозамещающее оборудование. Первые образцы будут изготовлены и опробованы уже в этом году.

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