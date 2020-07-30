Белорусские ученые обнаружили «суперген», который отвечает за работу всех генов в организме человека. Об этом sb.by рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории экологической генетики и биотехнологий Института генетики и цитологии НАН Елена Михаленко.

По ее словам, исследования Институтом генетики и цитологии НАН и кафедрой геронтологии БелМАПО под руководством заместителя председателя президиума НАН академика Александра Кильчевского проводились в рамках проекта «Генетические особенности долгожителей Беларуси»:

– Во время исследования нас ждала удивительная находка. Мы выявили ген, который, если можно так выразиться, отвечает за работу всех остальных генов. Назвать его геном долгожительства было бы, наверное, слишком громко, но в какой-то степени это так. Так вот у людей из группы с хроническими заболеваниями и патологиями, этот ген был нарушен. А у долгожителей, людей относительно здоровых, он был в полном порядке. О чем это говорит? Если человек в своем время сделал бы анализ и определил проблему, получив все необходимые рекомендации и ведя затем определенный образ жизни, он мог бы максимально сохранить здоровье.