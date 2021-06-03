Белорусский туроператор с 10 июня запускает чартерную программу в Анталию, сообщает Минск-Новости со ссылкой на Республиканский союз туристических организаций.
– Первый полет – 10 июня, следующий –12-го, и начнутся регулярные рейсы. Цены будут конкурентными, – пояснил директор туроператора Руслан Сегенюк.
По его словам, доставлять туристов будет самолет «Белавиа».
– Много партнеров из Турции хотят с нами работать, и мы в данный момент занимаемся заключением договоров с владельцами самых популярных цепочек отелей. Думаю, в течение недели-двух все станет более понятным, но и сейчас можно утверждать, что продажи уже идут очень активно, – обозначил Руслан Сегенюк.
Турция, как считает специалист, не нуждается в дополнительной рекламе. А сейчас, когда кроме нее, Египта, ОАЭ и Грузии никуда не улетишь, путевки распродаются за несколько часов.
Фото: pixabay.com
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Белорусские турфирмы запускают чартерную программу в турецкую Анталию с 10 июня
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