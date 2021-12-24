Белорусские традиции, государство-щит и роль молодежи в развитии республики: какое напутствие дал Президент юным гражданам нашей страны

Белорусское – лучшее!

– Подчеркиваю: наши исторические традиции, формируя современный облик нашего молодого суверенного государства. Беларусь – страна дворцов и замков. Какие только балы не проводились там – венские, польские, русские. Их устраивали представители местной знати, но в те времена – подданные самых разных государств. И только в истории нашей независимости красивейшая бальная традиция стала нашей – белорусской.

Традиции: старые и новые

– Вам и всем вашим сверстникам я скажу главное. Это за вами Беларусь. Государство, в котором созданы достойные условия для жизни, для личного и профессионального развития. Это ваш щит. И вы всегда должны нести его с честью, достоинством, защищая его, потому что в нужные, тяжелые времена этот щит всегда защитит вас.

Культурный код

– Мы не должны забывать культуру прошлых эпох. Венские балы, которые проводились, были событиями культурной жизни того времени. Это было красиво и элегантно. И мы должны об этом помнить. К тому же на балах всегда заводились различные знакомства. Между собой общались люди, которые в обычной жизни, может, никогда бы и не пересеклись. Нередко образуются и семейные пары.

Гордиться своей страной

КСТАТИ



Глава государства тепло приветствовал гостей и честно признался, что впечатлен увиденной в зале красотой. Александр Лукашенко напомнил присутствующим историю проведения подобных балов в Беларуси. В частности, он рассказал, как несколько лет назад некоторые люди, среди которых были и те, кто уже сбежал из страны, предложили Президенту от имени организаторов Венского бала провести такой бал во Дворце Независимости:Уже четвертый год подряд, заметил белорусский лидер, в канун долгожданного праздника во Дворце Независимости проводится бал, возрождающий исторические традиции:Александр Лукашенко добавил, что, составляя музыкальную программу вечера, оформляя зал, мы всегда с большим уважением вспоминаем особенности каждой эпохи, которая стала частью культурного наследия белорусов:Президент очень тепло обратился к молодежи, заметив, что бал – это подарок, который присутствующие заслужили своими выдающимися успехами в учебе, творчестве, общественной жизни:Одновременно Глава государства отметил и важнейшую роль родителей и наставников:Особое внимание Президент уделил роли молодежи в развитии государства. И адресовал важнейший посыл не только ребятам, которые в этот день оказались во Дворце Независимости:Александр Лукашенко пожелал молодежи оставить на этом пути яркий созидательный след и напомнил о важности сохранения традиций:Президент призвал молодежь быть в хорошем смысле дерзкими, смелыми и очень креативными. Однако предостерег: «Правда, не перебирайте через край».В этом году «культурным кодом» новогоднего бала стали образы бальной культуры XVIII–XIX столетий. Ярким примером таких традиций в истории Беларуси являлись балы во дворцах графа Зорича в Шклове и графа Румянцева в Гомеле. Первая, классическая, часть бала традиционно открывается величественным полонезом. Главный танцмейстер бала Руслан Чернецкий, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького, уже который год центральная фигура на балу. Он тот самый человек, который объяснял участникам бала, когда и что нужно делать.Руслан Чернецкий рассказал, что танцоры репетировали около трех месяцев:Иванова Татьяна, финалистка конкурса «Мисс Беларусь», студентка Белорусской государственной академии музыки, во Дворце Независимости не в первый раз:Ангелина Ярощук из минской гимназии № 2 и Павел Вандеев – студент Белорусского государственного университета культуры и искусств, почти не волнуются. Ангелина профессионально занимается вокалом, участвует в различных конкурсах и концертах и с семи лет занимается балетом. Павел – секретарь первичной организации БРСМ университета, также всю жизнь занимается бальными танцами. Павел рассказывает, что партнеров во время репетиций всем подбирали по росту:Ангелина счастливо улыбается и признается, что ее любимый танец – вальс. Как и у Павла. Можно сказать, оба – профессиональные танцоры, поэтому танцевать в паре ребятам более чем комфортно.– говорит Ангелина.Дарья Куриленко и Егор Конопелько не скрывают волнения. Ребята – общественные активисты Полоцкого государственного университета. Оба учатся на четвертом курсе. Девушка – будущий практический психолог, парень – юрист. На балу танцуют вместе, чему очень рады:Ребята признаются, что целый день им пишут из Полоцка, просят фотографии, рассказать, как их настроение, собрались ли они. Егор уверен: Республиканский новогодний бал – значимое событие для страны:Студентка 4-го курса Белорусской государственной академии связи Мария Титкова и первокурсник Белорусского государственного экономического университета Владислав Юхневич на таком балу впервые. Волнение и не скрывают, хотя репетировали немало:– рассказывает Владислав Юхневич.Ангелина Воробей и Павел Бабич – студенты военного факультета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники –с сияющими глазами и широкими улыбками на лицах:Ангелина и Павел признаются, что год выдался не самым простым, однако впереди – только хорошее, поэтому в 2022-м хочется быть еще лучше, достигать новых высот и целей, исполнять свои мечты.– добавляет Павел.На бал были приглашены и VIP-гости, среди них – Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, заместитель Главы Администрации Президента Игорь Луцкий, министр культуры Анатолий Маркевич, заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Басков, депутат Палаты представителей Национального собрания Мария Василевич.После классической части бала Александр Лукашенко поделился впечатлениями от увиденного и с добрым юмором заметил:(обращаясь к министру культуры Анатолию Маркевичу. – Прим. ред.)