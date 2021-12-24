Белорусские традиции, государство-щит и роль молодежи в развитии республики: какое напутствие дал Президент юным гражданам нашей страны

– Вам и всем вашим сверстникам я скажу главное: за вами Беларусь – государство, в котором созданы достойные условия для жизни, для личного и профессионального развития. Это ваш щит. И вы всегда должны нести его с честью, достоинством.
Белорусское – лучшее!Глава государства тепло приветствовал гостей и честно признался, что впечатлен увиденной в зале красотой. Александр Лукашенко напомнил присутствующим историю проведения подобных балов в Беларуси. В частности, он рассказал, как несколько лет назад некоторые люди, среди которых были и те, кто уже сбежал из страны, предложили Президенту от имени организаторов Венского бала провести такой бал во Дворце Независимости:
– Они готовы были приехать, обеспечить на весь мир трансляцию и прочее, прочее. Захватывающая идея, очень интересная. Я сначала согласился, потом, подумав, решил: ну а мы что, не можем? Давайте посмотрим, как в Вене проводятся балы, и сделаем лучше. Потому что наш зал лучше, нежели тот зал, в котором проводились венские мероприятия. И это не мое мнение, они же и хотели здесь провести Венский бал, потому что этот зал им показался величественнее и лучше. Вот так родилась идея проведения этих великих праздников.
Уже четвертый год подряд, заметил белорусский лидер, в канун долгожданного праздника во Дворце Независимости проводится бал, возрождающий исторические традиции:
– Подчеркиваю: наши исторические традиции, формируя современный облик нашего молодого суверенного государства. Беларусь – страна дворцов и замков. Какие только балы не проводились там – венские, польские, русские. Их устраивали представители местной знати, но в те времена – подданные самых разных государств. И только в истории нашей независимости красивейшая бальная традиция стала нашей – белорусской.Александр Лукашенко добавил, что, составляя музыкальную программу вечера, оформляя зал, мы всегда с большим уважением вспоминаем особенности каждой эпохи, которая стала частью культурного наследия белорусов:
– Прошлое забывать нельзя. Сегодня, как и всегда под занавес уходящего года, официальный и строгий Дворец Независимости сказочно преображается… Яркие, статные, уверенные в себе молодые люди – вы главное украшение этого бала.
Традиции: старые и новыеПрезидент очень тепло обратился к молодежи, заметив, что бал – это подарок, который присутствующие заслужили своими выдающимися успехами в учебе, творчестве, общественной жизни:
– И если быть здесь, в этом месте, – привилегия, сегодня, в отличие от прежних времен, дается не по происхождению, а по уму и таланту.
Одновременно Глава государства отметил и важнейшую роль родителей и наставников:
– Все, что вы сегодня имеете, – это пока что от родителей, от ваших учителей и преподавателей. И чуть-чуть уже ваше. Потому что вы же не дети, вы наша прекрасная молодежь. Каждому из вас помогли развить таланты, научили добиваться поставленных целей, воспитали истинными патриотами нашего Отечества. Я на это надеюсь.
Особое внимание Президент уделил роли молодежи в развитии государства. И адресовал важнейший посыл не только ребятам, которые в этот день оказались во Дворце Независимости:
– Вам и всем вашим сверстникам я скажу главное. Это за вами Беларусь. Государство, в котором созданы достойные условия для жизни, для личного и профессионального развития. Это ваш щит. И вы всегда должны нести его с честью, достоинством, защищая его, потому что в нужные, тяжелые времена этот щит всегда защитит вас.Александр Лукашенко пожелал молодежи оставить на этом пути яркий созидательный след и напомнил о важности сохранения традиций:
– Наше государство, как и вы, совсем еще юное, молодое. А значит, важно не только сохранить сложившиеся традиции, но и создать новые. Я очень часто говорю, что у нас немало традиций. И я всегда старался, чтобы эти традиции были. Страна есть тогда, когда у нее есть традиции, это лицо любой страны.
Президент призвал молодежь быть в хорошем смысле дерзкими, смелыми и очень креативными. Однако предостерег: «Правда, не перебирайте через край».
– Помните: в ваших руках судьба нашей родной Беларуси, – напутствовал Глава государства. Он пожелал всем участникам бала яркой, интересной и благополучной жизни.
Культурный кодВ этом году «культурным кодом» новогоднего бала стали образы бальной культуры XVIII–XIX столетий. Ярким примером таких традиций в истории Беларуси являлись балы во дворцах графа Зорича в Шклове и графа Румянцева в Гомеле. Первая, классическая, часть бала традиционно открывается величественным полонезом. Главный танцмейстер бала Руслан Чернецкий, актер Национального академического драматического театра имени М. Горького, уже который год центральная фигура на балу. Он тот самый человек, который объяснял участникам бала, когда и что нужно делать.
– В этом году у нас была насыщенная танцевальная карта. Всего участники бала станцевали девять танцев. Среди них те, что были в прошлом году, например, полонез, вальс, полуночная кадриль. А также новые танцы – англез, галоп. И, конечно, дискотека – произвольная программа.
Руслан Чернецкий рассказал, что танцоры репетировали около трех месяцев:
– Мы не должны забывать культуру прошлых эпох. Венские балы, которые проводились, были событиями культурной жизни того времени. Это было красиво и элегантно. И мы должны об этом помнить. К тому же на балах всегда заводились различные знакомства. Между собой общались люди, которые в обычной жизни, может, никогда бы и не пересеклись. Нередко образуются и семейные пары.Иванова Татьяна, финалистка конкурса «Мисс Беларусь», студентка Белорусской государственной академии музыки, во Дворце Независимости не в первый раз:
– После конкурса «Мисс Беларусь» для нас здесь провели экскурсию. Но в такой новогодней атмосфере я здесь впервые.
Ангелина Ярощук из минской гимназии № 2 и Павел Вандеев – студент Белорусского государственного университета культуры и искусств, почти не волнуются. Ангелина профессионально занимается вокалом, участвует в различных конкурсах и концертах и с семи лет занимается балетом. Павел – секретарь первичной организации БРСМ университета, также всю жизнь занимается бальными танцами. Павел рассказывает, что партнеров во время репетиций всем подбирали по росту:
– Так получилось, что меня определили в пару с Ангелиной. И я очень благодарен нашим постановщикам и балетмейстерам, что поставили нас вместе. С первой репетиции мы нашли общий язык. Была атмосфера постоянного праздника, и я в буквальном смысле ждал каждой нашей репетиции с Ангелиной.
Ангелина счастливо улыбается и признается, что ее любимый танец – вальс. Как и у Павла. Можно сказать, оба – профессиональные танцоры, поэтому танцевать в паре ребятам более чем комфортно.
– Такой бал дает возможность молодежи развиваться, стремиться к чему-то. Могу сказать, что моей маленькой мечтой было оказаться здесь, во Дворце Независимости. Считаю большой честью стоять сейчас здесь, – говорит Ангелина.
Дарья Куриленко и Егор Конопелько не скрывают волнения. Ребята – общественные активисты Полоцкого государственного университета. Оба учатся на четвертом курсе. Девушка – будущий практический психолог, парень – юрист. На балу танцуют вместе, чему очень рады:
– Это невероятный всплеск эмоций: от страха и волнения до радости и восхищения.
Ребята признаются, что целый день им пишут из Полоцка, просят фотографии, рассказать, как их настроение, собрались ли они. Егор уверен: Республиканский новогодний бал – значимое событие для страны:
– Здесь присутствуют лучшие студенты. И мы воспринимаем это как поощрение. Мы очень сдружились с нашей витебской делегацией, нашли друзей. Конечно, танцевать сложно. Но у нас была очень хорошая подготовка в течение месяца, поэтому мы справились.
Гордиться своей странойСтудентка 4-го курса Белорусской государственной академии связи Мария Титкова и первокурсник Белорусского государственного экономического университета Владислав Юхневич на таком балу впервые. Волнение и не скрывают, хотя репетировали немало:
– Репетиции у нас шли с середины ноября. Каждые выходные мы посвящали подготовке к этому прекрасному мероприятию, на котором хочется быть прекрасным. Даже на этапе подготовки удалось получить массу позитивных эмоций, познакомиться с интересными ребятами, ведь в танцах идет постоянное взаимодействие с остальными парами, – рассказывает Владислав Юхневич.
Ангелина Воробей и Павел Бабич – студенты военного факультета Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники –с сияющими глазами и широкими улыбками на лицах:
– Атмосфера потрясающая! Столько красивых и счастливых лиц, улыбок, прекрасных нарядов! Такое ощущение, будто мы в сказке: словно перелистнули несколько веков назад.
Ангелина и Павел признаются, что год выдался не самым простым, однако впереди – только хорошее, поэтому в 2022-м хочется быть еще лучше, достигать новых высот и целей, исполнять свои мечты.
– А еще хотелось бы, чтобы наша страна держалась. Я горжусь Беларусью, горжусь нашим Президентом. Я рад, что мы едины и можем жить здесь, – добавляет Павел.
КСТАТИ
На бал были приглашены и VIP-гости, среди них – Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, заместитель Главы Администрации Президента Игорь Луцкий, министр культуры Анатолий Маркевич, заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Басков, депутат Палаты представителей Национального собрания Мария Василевич.
После классической части бала Александр Лукашенко поделился впечатлениями от увиденного и с добрым юмором заметил:
– Смотрел на членов Правительства, министров – работали бы так, как пляшут! Ты (обращаясь к министру культуры Анатолию Маркевичу. – Прим. ред.) их за два дня оттренировал так, как я их за несколько десятков лет не научил.