Белорусские студенты создали приложение для учеников автошкол с особенностями слуха

Студенты Белорусского государственного университета создали уникальное приложение «SurdoAdapter» для перевода устной речи в язык жестов. Оно разработано студентами факультета прикладной математики и информатики и факультета социокультурных коммуникаций.





Уникальное для Беларуси приложение позволит курсантам с ограничениями по слуху оперативно реагировать на замечания преподавателя по вождению, сообщили в БГУ.

«С помощью «SurdoAdapter» инструктор записывает голосовую команду, которая автоматически преобразуется в анимацию. Графический персонаж показывает указания языком жестов», — рассказали sb.by в пресс-службе БГУ.

Пока в словаре приложения около 50 слов и фраз, используемых в обучении вождению, таких как «налево», «направо», «газ», «тормоз», «сцепление» и т. д.

Важно, что приложение не требует подключения к интернету и работает в офлайн-режиме, отметили в вузе. Пока приложение доступно только для пользователей гаджетов с операционной системой Android.

В ближайшее время «SurdoAdapter» планируется протестировать в одной из столичных автошкол.

Фото: bsu.by