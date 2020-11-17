Белорусские спортсмены продолжают подготовку к Играм в Токио

Сегодня в Национальном олимпийском комитете состоялось рабочее совещание с участием заместителя Премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко, первого вице-президента НОК Виктора Лукашенко, министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, а также руководителей, главных тренеров и спортсменов 37 федераций по видам спорта. Обсуждали подготовку к Олимпийским играм в Токио-2021 и Пекине-2022. Предваряя большой разговор, Виктор Лукашенко заметил, что одна из главных целей в спорте высших достижений – участие в международных соревнованиях, особенно в Олимпийских играх. И конечно, победы в них. До Игр в Токио осталось чуть больше полугода. От зимней Олимпиады в Пекине нас отделяет всего один соревновательный сезон. Времени на раскачку нет.
На Олимпийские игры в Токио наши спортсмены уже завоевали 71 лицензию. Их будет больше: из-за пандемии коронавируса многие квалификационные соревнования оказались перенесены на более поздний срок. Упускать возможность расширить свое представительство в Токио не хочет никто. Об этом накануне совещания рассуждала и председатель Белорусской федерации плавания Элла Селицкая.
– Сегодня белорусскими пловцами завоевано пять олимпийских лицензий. Три – в индивидуальных дисциплинах – у Анастасии Шкурдай, Ильи Шимановича и Никиты Цмыга, еще две – в комбинированных эстафетах. Сегодня к Олимпийским играм целенаправленно готовятся 12 спортсменов, в том числе запасные. Те планы, что наметили по завоеванию дополнительных лицензий, переносятся на следующий год. Для себя мы видим порядка пяти турниров, на которых можно попробовать свои силы и завоевать еще 2–4 путевки. Если же говорить о самой ближайшей перспективе, то надеемся на проведение декабрьского чемпионата Беларуси, который должен пройти на короткой воде в Бресте. Он будет отборочным для выступления на чемпионатах Европы и мира в следующем году. Мы заинтересованы в проведении этих соревнований, поскольку стартов в этом году совсем немного.
Сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ сейчас тренируется за пределами страны. Заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ, начальник команды Юрий Кильков говорит: скоро спортсмены вернутся домой и после специальной подготовки начнут целенаправленную подготовку к сезону. Кильков не скрывает – психологически гребцы настраивались на выступление на Играх этим летом, но из-за переноса главного старта духом не пали:
– Пока у нас завоевано 12 лицензий. Первые отборочные соревнования в новом сезоне пройдут в конце апреля на Кубке Беларуси: там тренерский штаб сможет отобрать экипажи для выступления на этапе Кубка мира. Это будут европейские квалификационные старты. Постараемся побороться за завоевание лицензий в тех видах программы, где пока их нет. После этого в июне национальная команда выступит на чемпионате Европы в Дуйсбурге. Затем – первенство страны, а там и Токио не за горами.
Еще один вид спорта, в котором белорусы всегда на ведущих ролях, – легкая атлетика. Главный тренер Юрий Моисевич говорит:
– Ситуация сейчас непростая, но я спортсменам объясняю, что она сложная для всех. Все страдают из-за пандемии, и мы не должны падать духом. В принципе, удается справляться. Сейчас постепенно начинаем базовую подготовку. Как показали соревнования, которые удалось провести в минувшем сезоне, ребята готовы неплохо. Было установлено 5 национальных рекордов, около 50 спортсменов показали лучшие личные результаты. Думаю, основной состав национальной команды находится на хорошем ходу. Мы активно используем для тренировок базу в «Стайках», «Раубичах» и Томашовке. Условия хорошие.
Серьезную подготовку к главным стартам четырехлетия ведут и в зимних дисциплинах. Гостренер по биатлону Юрий Альберс рассказал, что думать об Олимпиаде в Пекине начали сразу после завершения Игр в Пхёнчхане:
– Даже в условиях пандемии стараемся придерживаться плана. После Олимпиады в Пхёнчхане из женской сборной ушло несколько спортсменов. Такова жизнь, и мы предприняли все усилия, чтобы сформировать новую конкурентоспособную команду. Сейчас состав молодой, но на многих стартах девчата показывают достойные результаты. Их нужно закрепить, стабилизировать. А пока команда завершает подготовку к сезону в Австрии – там сборная пробудет до первых этапов Кубка мира. Трудно говорить, что будет дальше. Пандемия на все наложила свой отпечаток. Но мы готовимся, а Международный союз биатлонистов делает все, чтобы этапы Кубка мира состоялись. Надеемся на лучшее.
Фото: НОК
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Белорусские спортсмены продолжают подготовку к Играм в Токио
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