Белорусские солдаты и офицеры приложат все силы для обеспечения национальной безопасности

Виктор Хренин доложил, что белорусские солдаты и офицеры – внуки и правнуки солдат Победы, отстоявших наше будущее в годы Великой Отечественной войны, – приложат все силы, чтобы обеспечить национальную безопасность.– заверил министр обороны.