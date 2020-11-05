Об этом заявил сегодня во время церемонии вручения государственных наград министр обороны Виктор Хренин. Виктору Хренину присвоено очередное воинское звание генерал-лейтенанта.
– Мы осознаем высочайшую степень ответственности, которая лежит на нас. Особенно в это время, в условиях угроз суверенитету нашего государства и безопасности нашего народа. Вы, товарищ Президент, для нас являетесь примером для подражания, как нужно любить и защищать свою Родину. Мы гордимся тем, что вы – наш Главнокомандующий, – министр обороны от лица офицеров, которым вручены награды и присвоены очередные звания, поблагодарил за высокую оценку их службы.
Виктор Хренин доложил, что белорусские солдаты и офицеры – внуки и правнуки солдат Победы, отстоявших наше будущее в годы Великой Отечественной войны, – приложат все силы, чтобы обеспечить национальную безопасность.
– Под вашим руководством мы защитим все, что создано нашим мудрым белорусским народом, обеспечим мир на нашей земле и процветание в нашем общем доме – Беларуси, – заверил министр обороны.
varmor@sb.by
Опубликовано:
399
Белорусские солдаты и офицеры приложат все силы для обеспечения национальной безопасности
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются