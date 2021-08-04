Белорусские синхронистки заняли 11-е место в финале ОИ

В Токио продолжаются Олимпийские игры. Сегодня в рамках Игр состоялся финал состязаний по синхронному плаванию – женские дуэты демонстрировали произвольную программу. Беларусь представляли Василина Хондошко и Дарья Кулагина.
Напомним, что вчера по итогам соревнований в технической программе наши соотечественницы оказались десятыми, набрав 87,2101 балла. В финале сегодня они добавили к этому результату еще 87,8000 балла. Суммарно – 175,0101 балла. Белоруски заняли предпоследнее 11-е место.
Отметим, что результат Хондошко и Кулагиной в произвольной программе в финале немного ухудшился по сравнению с предварительным этапом: там они набрали 88,0333 балла и оказались на 12-м месте.
Золото в финале выступления женских дуэтов в синхронном плавании взяли россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина (195,9079 балла). На втором месте – китаянки Сюэчэнь Хуан и Вэньянь Сунь (192,4499 балла), на третьем – украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620 балла). Этот расклад в тройке лидеров смело можно назвать предсказуемым: именно в таком порядке спортсменки из этих государств занимали первые три места по итогам и первого, и второго предварительных этапов состязаний.
Интересный факт: Светлана Ромашина стала первой в истории шестикратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О главных событиях Игр за вчера читайте в нашем обзоре.