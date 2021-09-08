Белорусские самбисты завоевали 8 медалей во второй день международного турнира в Минске

Белорусские атлеты завоевали восемь наград во второй день открытого XXV Международного турнира категории А по самбо на призы Президента Беларуси. Состязания проходили в столичном спорткомплексе "Чижовка-Арена", информирует БЕЛТА.
Первые места заняли Сергей Копылов (71 кг, боевое самбо), Карина Шут (80 кг). Серебро на счету Сергея Лесяка (98 кг) и Марины Жарской (54 кг). Бронзовые медали завоевали Дмитрий Кириллов (64 кг), Вера Гореликова (65 кг), Александр Кокша (79 кг), Алена Купаво (54 кг). Специальные призы от Президентского спортивного клуба "За волю к победе" и "За лучшую технику" получили белоруска Татьяна Мацко и россиянин Владимир Петров.
В юбилейном турнире участвовали по меньшей мере 100 спортсменов из 11 стран.
Организаторы открытого чемпионата Беларуси по самбо на призы Президента Республики Беларусь – Министерство спорта и туризма, Президентский спортивный клуб, Минский городской исполнительный комитет, Национальный олимпийский комитет, Белорусское физкультурно-спортивное общество "Динамо", Белорусская федерация самбо. Генеральным информационным партнером является Белтелерадиокомпания.
Фото: БЕЛТА