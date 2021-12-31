Белорусские полярники нарядили елочку на самом холодном континенте Земли

Белорусские полярники поздравляют всех с Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной академии наук. В письме, которое от имени участников 14-й Белорусской антарктической экспедиции прислал ее начальник Алексей Гайдашов, в частности, говорится:

«Прошедший год был сложным для всех нас, но белорусский народ сумел взять волю в кулак и объединиться для преодоления трудностей! Вместе мы сможем много!





Команда 14-й Белорусской антарктической экспедиции с самого холодного континента Земли шлет самые теплые поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым своим родным и близким, всем жителям нашей замечательной Беларуси!

Желаем вам и вашим близким крепкого полярного здоровья, счастья, благополучия! Пусть каждый день Нового года приносит в наши дома только мир и согласие, любовь и уважение, тепло и уют»!

В команде белорусских полярников 11 человек. Вместе с Алексеем Гайдашовым, поздравления с Земли Эндерби шлют Алексей Хаткевич, Владимир Нестерович, Артур Ивашко, Сергей Пунинский, Игорь Алексеев, Николай Зинькевич, Егор Корзун, Александр Абатурин, Юрий Подшивалов и Сергей Лютый. С Новым годом!