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«Патриоты Беларуси» обратились к народам Литвы и Латвии

Сегодня РОО «Патриоты Беларуси» решило обратиться к народам Литвы и Латвии в связи с непрекращающимся давлением на Республику Беларусь со стороны руководства этих стран.


- Мы пытаемся донести до политиков и дипломатов этих прибалтийских стран, что все санкции в отношении Беларуси уже сейчас довольно болезненно бьют по их же экономике. А ведь все может быть совсем иначе! И нужно понимать, что от конструктивного сотрудничества наших стран выигрывают, в первую очередь, простые люди! Давайте прислушаемся к голосу разума и истинным устремлениям нашего народа. Давайте будем смотреть друг на друга как добрые соседи, друзья и партнеры! – такой призыв опубликован в телеграм-канале объединения.

Обращение направлено на адреса 30 организаций, ассоциаций, торговых палат и СМИ, в том числе объединяющие русскоговорящее население, рассказал «СБ. Беларусь сегодня» председатель объединения Сергей Рачковский:

- В какой-то момент мы для себя осознали, что официальная позиция и взгляд народа отличаются. Литовцы и латыши – наши соседи, веками жили рядом, и все было хорошо. Но в последнее время правители, пришедшие к власти в этих странах, ведут недружественную политику и недальновидную. В чатах и соцсетях нашего объединения достаточно много граждан Литвы, которые пишут оттуда и поддерживают нас. Поэтому мы решили обратиться именно к населению, чтобы они на местах могли донести до своего руководства, что этот путь – ошибочный. Мы первый шаг навстречу сделали, будем ждать реакции и дальше пытаться общаться.

Заместитель председателя объединения Анна Харута добавила:

- Страдают в первую очередь граждане. Ярчайшие пример – ввели санкции против нашей АЭС, а у самих дикие проблемы с нехваткой электроэнергии. Людям приходится платить больше. Так не должно быть. Ведь мы всегда были в добрых отношениях, лично у меня, у многих знакомых много друзей в Латвии. Они всецело поддерживают нас и переживают, чтобы ситуация стабилизировалась, не было такого давления. Потому что сказывается и на них. Как будто мало пандемии – простому народу такая тяжелая политическая ситуация точно не на руку.

Особенно для старшего поколения. Как отметила Анна Харута, они вообще не понимают, как возникла такая рознь:

- Кому это понравится? Посмотрите, у нас же универсам - «Рига», кинотеатр – «Вильнюс». Это ведь тоже о многом говорит. Мы всегда ездили в Прибалтику, они ездили к нам. А сейчас так накаляется обстановка, что люди не могут согласиться с ситуацией.

К обращению присоединились РОО «Белая Русь», Белорусский союз женщин, Белорусский союз журналистов, Союз писателей Беларуси, Федерация профсоюзов Беларуси, Либерально-Демократическая партия Беларуси, Республиканская партия труда и справедливости, Коммунистическая партия Беларуси, Ассоциация общественных объединений «Белорусская конфедерация творческих союзов», информационно-аналитическое учреждение «Круглый стол демократических сил».

Будет дополнено.


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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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