«Патриоты Беларуси» обратились к народам Литвы и Латвии

Сегодня РОО «Патриоты Беларуси» решило обратиться к народам Литвы и Латвии в связи с непрекращающимся давлением на Республику Беларусь со стороны руководства этих стран.
Обращение направлено на адреса 30 организаций, ассоциаций, торговых палат и СМИ, в том числе объединяющие русскоговорящее население, рассказал «СБ. Беларусь сегодня» председатель объединения Сергей Рачковский:
Заместитель председателя объединения Анна Харута добавила:
- Страдают в первую очередь граждане. Ярчайшие пример – ввели санкции против нашей АЭС, а у самих дикие проблемы с нехваткой электроэнергии. Людям приходится платить больше. Так не должно быть. Ведь мы всегда были в добрых отношениях, лично у меня, у многих знакомых много друзей в Латвии. Они всецело поддерживают нас и переживают, чтобы ситуация стабилизировалась, не было такого давления. Потому что сказывается и на них. Как будто мало пандемии – простому народу такая тяжелая политическая ситуация точно не на руку.
Особенно для старшего поколения. Как отметила Анна Харута, они вообще не понимают, как возникла такая рознь:
- Кому это понравится? Посмотрите, у нас же универсам - «Рига», кинотеатр – «Вильнюс». Это ведь тоже о многом говорит. Мы всегда ездили в Прибалтику, они ездили к нам. А сейчас так накаляется обстановка, что люди не могут согласиться с ситуацией.
К обращению присоединились РОО «Белая Русь», Белорусский союз женщин, Белорусский союз журналистов, Союз писателей Беларуси, Федерация профсоюзов Беларуси, Либерально-Демократическая партия Беларуси, Республиканская партия труда и справедливости, Коммунистическая партия Беларуси, Ассоциация общественных объединений «Белорусская конфедерация творческих союзов», информационно-аналитическое учреждение «Круглый стол демократических сил».
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