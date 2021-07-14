«Патриоты Беларуси» обратились к народам Литвы и Латвии

Сегодня РОО «Патриоты Беларуси» решило обратиться к народам Литвы и Латвии в связи с непрекращающимся давлением на Республику Беларусь со стороны руководства этих стран.









Обращение направлено на адреса 30 организаций, ассоциаций, торговых палат и СМИ, в том числе объединяющие русскоговорящее население, рассказал «СБ. Беларусь сегодня» председатель объединения Сергей Рачковский:









- В какой-то момент мы для себя осознали, что официальная позиция и взгляд народа отличаются. Литовцы и латыши – наши соседи, веками жили рядом, и все было хорошо. Но в последнее время правители, пришедшие к власти в этих странах, ведут недружественную политику и недальновидную. В чатах и соцсетях нашего объединения достаточно много граждан Литвы, которые пишут оттуда и поддерживают нас. Поэтому мы решили обратиться именно к населению, чтобы они на местах могли донести до своего руководства, что этот путь – ошибочный. Мы первый шаг навстречу сделали, будем ждать реакции и дальше пытаться общаться.добавила:Особенно для старшего поколения. Как отметила Анна Харута, они вообще не понимают, как возникла такая рознь:К обращению присоединились РОО «Белая Русь», Белорусский союз женщин, Белорусский союз журналистов, Союз писателей Беларуси, Федерация профсоюзов Беларуси, Либерально-Демократическая партия Беларуси, Республиканская партия труда и справедливости, Коммунистическая партия Беларуси, Ассоциация общественных объединений «Белорусская конфедерация творческих союзов», информационно-аналитическое учреждение «Круглый стол демократических сил».