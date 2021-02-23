Белорусские офицеры поздравили с 23 февраля будущих защитников Отечества

На уроки мужества к школьникам пришли ветераны общественной организации «Белорусский союз офицеров». Гости пообщались с будущими защитниками Отечества, поздравили их с 23 февраля и поговорили о том, каково это – Родину защищать. Ветеран армии майор в отставке Юрий Лебедев, ветеран МЧС Евгений Самцов, полковник Владимир Сычев поделились своим опытом службы, рассказали об особенностях тех или иных родов войск. Первый секретарь Гомельской областной организации Коммунистической партии Беларуси Дмитрий Мурашко, к примеру, долг родине отдавал во внутренних войсках:Гости ответили на все интересующие школьников вопросы, а в подарок от маленьких леди получили самодельные открытки и цветы.Фото ОО «Белорусский союз офицеров»