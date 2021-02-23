Третий этап межведомственной акции «Связь поколений», посвященной Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, прошел сегодня в Гомельской средней школе № 1.
На уроки мужества к школьникам пришли ветераны общественной организации «Белорусский союз офицеров». Гости пообщались с будущими защитниками Отечества, поздравили их с 23 февраля и поговорили о том, каково это – Родину защищать. Ветеран армии майор в отставке Юрий Лебедев, ветеран МЧС Евгений Самцов, полковник Владимир Сычев поделились своим опытом службы, рассказали об особенностях тех или иных родов войск. Первый секретарь Гомельской областной организации Коммунистической партии Беларуси Дмитрий Мурашко, к примеру, долг родине отдавал во внутренних войсках:
– Когда меня спрашивают, зачем нужна милиция, я всегда отвечаю: «Чтобы спокойно выходить на улицу». Я сам пережил непростые 90-е годы – время засилья банд и криминала. Тогда на защитников правопорядка легла непростая задача, которую удалось с блеском выполнить – сделать наши улицы безопасными. И мы ни в коем случае не должны допустить повторения того времени вновь.
Гости ответили на все интересующие школьников вопросы, а в подарок от маленьких леди получили самодельные открытки и цветы.
Фото ОО «Белорусский союз офицеров»
Опубликовано:
819
Белорусские офицеры поздравили с 23 февраля будущих защитников Отечества
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter