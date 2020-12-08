На Мозырский НПЗ и "Нафтан" в декабре поступит около 1,64 млн т российской нефти. Об этом рассказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, пишет БЕЛТА.
– Характер поставок углеводородного сырья на белорусские НПЗ в декабре сохранит ноябрьские параметры. Основными поставщиками будут компании из России, от которых поступит порядка 1,64 млн т нефти, – отметил Александр Тищенко.
Также известно, что Мозырский НПЗ в декабре получит спотовую поставку 80 тыс. т нефти Azeri light.
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Белорусские НПЗ в декабре получили около 1,64 млн т российской нефти
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ