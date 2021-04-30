Белорусские леса имеют сертификаты двух международных систем лесной сертификации. На это обратили внимание в пресс-службе Минлесхоза.







В ведомстве ответили на информационные вбросы о лесном хозяйстве, которые то и дело появлялись в последнее время в различных телеграмм-каналах и на отдельных сайтах. Суть «новостей» в том, что, якобы, в стране идут беспрецедентные вырубки лесных массивов. На самом деле все рубки проводятся не просто так, а в соответствии с лесоустроительными проектами, которые разрабатывают для каждого лесхоза специалисты раз в 10 лет. При этом в последние годы объемы заготовки древесины держатся примерно на одном и том же уровне. На этом фоне растет лесистость страны, общий запас древесины на корню и другие показатели развития отрасли, в том числе число спелых и перестойных лесов.

Пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева отметила:

– Белорусские леса сегодня сертифицированы по двум международным системам лесной сертификации – FSC и PEFC. Это значит, что мы соблюдаем принципы устойчивого управления, выдерживаем баланс между экологическими, социальными и экономическими интересами. Высокую оценку нашей системе ведения лесного хозяйства сегодня дают во всем мире. Но «ругать свое» в последнее время стало модным.

Между тем, сегодня Беларуси входит в десятку ведущих лесных держав Европы.

Еще один немаловажный факт: при меньшей площади лесов в Польше – у нас 9,7 млн гектаров, а в соседней стране 9,1 млн гектаров – соседи ежегодно вырубают более 40 млн кубометров древесины. При этом в самый сложный 2018 год, когда Беларусь переживала пик короедного усыхания, у нас было заготовлено около 28 млн кубометров древесины. Тогда о лесниках и их работе так же плохо отзывались в интернете.

– Только если посмотреть на голые факты, то на деле оказывается все не так уж и плохо. Но главное – не это, а то, что Беларусь останется зеленой страной, как бы кому ни хотелось нагнать ужаса, – подчеркнули в министерстве.





druk@sb.by