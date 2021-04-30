Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Белорусские леса имеют сертификаты двух международных систем лесной сертификации

Белорусские леса имеют сертификаты двух международных систем лесной сертификации

Белорусские леса имеют сертификаты двух международных систем лесной сертификации. На это обратили внимание в пресс-службе Минлесхоза.

В ведомстве ответили на информационные вбросы о лесном хозяйстве, которые то и дело появлялись в последнее время в различных телеграмм-каналах и на отдельных сайтах. Суть «новостей» в том, что, якобы, в стране идут беспрецедентные вырубки лесных массивов. На самом деле все рубки проводятся не просто так, а в соответствии с лесоустроительными проектами, которые разрабатывают для каждого лесхоза специалисты раз в 10 лет. При этом в последние годы объемы заготовки древесины держатся примерно на одном и том же уровне. На этом фоне растет лесистость страны, общий запас древесины на корню и другие показатели развития отрасли, в том числе число спелых и перестойных лесов.

Пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева отметила:

– Белорусские леса сегодня сертифицированы по двум международным системам лесной сертификации – FSC и PEFC. Это значит, что мы соблюдаем принципы устойчивого управления, выдерживаем баланс между экологическими, социальными и экономическими интересами. Высокую оценку нашей системе ведения лесного хозяйства сегодня дают во всем мире. Но «ругать свое» в последнее время стало модным.

Между тем, сегодня Беларуси входит в десятку ведущих лесных держав Европы.

Еще один немаловажный факт: при меньшей площади лесов в Польше – у нас 9,7 млн гектаров, а в соседней стране 9,1 млн гектаров – соседи ежегодно вырубают более 40 млн кубометров древесины. При этом в самый сложный 2018 год, когда Беларусь переживала пик короедного усыхания, у нас было заготовлено около 28 млн кубометров древесины. Тогда о лесниках и их работе так же плохо отзывались в интернете.

– Только если посмотреть на голые факты, то на деле оказывается все не так уж и плохо. Но главное – не это, а то, что Беларусь останется зеленой страной, как бы кому ни хотелось нагнать ужаса, – подчеркнули в министерстве.


druk@sb.by

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
Версия для печати
Новости и статьи
Макей: только через открытый диалог можно добиться успеха и обеспечить подлинную демократию
Макей: Беларусь намерена и дальше развивать интеграционные процессы с соседней братской Россией
Отношения Беларуси с Евросоюзом и так называемым коллективным Западом находятся в кризисной ситуации - Макей
Гороскоп на 2 мая
Макей: ситуация в Беларуси стабилизировалась и нормализовалась
Макей: в Беларуси после президентских выборов, по сути, была попытка совершить государственный переворот
Назван рецепт «антикоронавирусной» творожной пасхи
В России в Хабаровском крае опрокинулся пассажирский автобус
Поставки белорусской сельскохозяйственной и коммунальной техники, а также оборудования для Разданской ГРЭС обсуждены на переговорах в Армении
«Витебск» и «Гомель» поделили очки в игре футбольного чемпионата страны
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Два ума, две судьбы
Вертолет Ingenuity совершил четвертый полет на Марсе
Майский гороскоп для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб
Белорусские леса имеют сертификаты двух международных систем лесной сертификации
ДТП с участием трех автомобилей произошло на улице Горецкого
За последние 10 лет только в системе Минлесхоза создали новые леса на площади более 320 тысяч гектаров
ГАИ усилит контроль на дорогах Жодино
Азаренко пробилась во второй раунд турнира в Испании
Пик зрелости белорусских лесов придется на 2030-е годы
Королеву студенчества Гродненской области назовут 6 мая
Китай: стабильность экономики и сотрудничество с Беларусью
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Недомедиа и просто тутбайки
Минское «Динамо» победило РЦОР-БГУ в матче чемпионата Беларуси по футболу
Почему после приема пищи появляется усталость и как увеличить жизненную энергию? Рассказала нутрициолог
Расследуется уголовное дело о геноциде населения во время войны
Ночь в кино, карусели и модный показ: 7 идей, как провести первые майские выходные
Счастливчики мая: астрологи назвали знаки зодиака, которым очень повезет в следующем месяце
Лукашенко направил соболезнование Президенту Израиля в связи с трагедией на горе Мерон
Баскетболисты «Борисфена» обыграли «Гродно-93» и повели в полуфинальной серии
Творческий проект «Дети рисуют Первомай» реализуют в Могилеве 1 Мая
Кадровые решения Президента: какие задачи поставлены перед новыми управленцами
Министр транспорта и коммуникаций: спрос на белорусско-российское пассажирское сообщение сейчас огромный
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Лучше было бы два адвоката - два
Ивашко обыграл шестую ракетку мира в четвертьфинале турнира в Германии
Руководители организаций и регионов, занесенных на Республиканскую доску Почета, рассказали, как они стали лучшими
Накануне праздников в Минздраве напомнили о важности масочного режима и дистанцирования
В городе над Сожем презентовали российский фильм «Девятаев». Среди героев – гомельчанин
Режиссер Александр Ефремов 1 мая отмечает 70-летний юбилей
Сообщение о минировании филиала Беларусбанка на пр. Дзержинского в Минске не подтвердилось
Упорная погоня, которую вели инспектора ГАИ, помогла задержать преступников, едва не убивших таксиста
«Рух» взял верх над «Славией» и поднялся на четвертое место в таблице ЧБ по футболу
В воинских частях Вооруженных Сил началось увольнение в запас военнослужащих
В Минске на улице Притыцкого опрокинулся автомобиль
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Неофит в храме всегда опасен
Нотариус — об оскорблении в социальных сетях и брачном договоре
На Республиканскую доску Почета занесено 14 медучреждений
Госатомнадзор готовит заключение по выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС
Авторы
СКАНИРУЙТЕ