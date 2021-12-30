Белорусские и зарубежные дипломаты собрали новогодние подарки для дома-интерната для престарелых

МИД Беларуси вместе с дипломатическим корпусом, аккредитованным в Беларуси, национальными и представленными в стране зарубежными средствами массовой информации традиционно провели благотворительную акцию по сбору новогодних сюрпризов для ГУ ”Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска“.В МИД выразили благодарность посольствам и дипломатам Армении, Болгарии, Ватикана, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирана, Катара, Республики Корея, Молдовы, Пакистана, Палестины, Польши, Сирии, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, а также журналистам Белтелерадиокомпании, ОНТ, БЕЛТА, НТВ, ВГТРК, РИА Новости, "Синьхуа".–призвала пресс-служба МИД.