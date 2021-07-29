Белорусские гребцы завершили выступление в финалах В олимпийской регаты

В заезде, по итогам которого определились обладатели 7–12-х мест на главных стартах четырехлетия, Сергей Володько и Дмитрий Фурман (двойка распашная) пришли к финишу вторыми и заняли 8-е место в итоговом протоколе своего вида программы с результатом 6 минут 25,88 секунды. Их обошли представители Нидерландов Николас Ван Спранг и Гильоме Кромменхек – 6 минут 22,85 секунды.Елена Фурман и Инна Никулина (двойка парная легкого веса) финишировали в своем финале В на 5-й позиции со временем 6 минут 57,84 секунды и стали одиннадцатыми по итогам Игр.