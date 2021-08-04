Белорусские гребцы Бориков и Юреня вышли в полуфинал Олимпиады

В Токио продолжаются Олимпийские игры. Сегодня в рамках их проведения состоялся ряд квалификационных заездов по гребле на байдарках и каноэ. Белорусы показали достаточно высокие результаты.
Гребцы Никита Бориков и Олег Юреня квалифицировались в полуфинал Олимпиады в гонках байдарок-двоек на 1000 м. В своем четвертьфинальном заезде спортсмены финишировали первыми, преодолев дистанцию за 3 минуты 10,126 секунды. Также из тех, кто соревновался в четвертьфинале с белорусами, дальше по турнирной сетке продвинулись представители Новой Зеландии (3 минуты 10,220 секунды) и Италии (3 минуты 12,667 секунды).
Кстати, в квалификационном заезде Бориков и Юреня финишировали пятыми, показав время 3 минуты 18,952 секунды. В четвертьфинале они значительно улучшили результат. Для сравнения: участвовавшие в последнем гребцы из Франции показали время 3 минуты 18,284 секунды (близко к белорусскому квалификационному) и в полуфинал пробиться уже не смогли. Они выступят в финале В.
Полуфиналы в данной дисциплине состоятся 5 августа.
Напомним, что сегодня в полуфиналы также квалифицировались и белорусские гребчихи Марина Литвинчук и Ольга Худенко (байдарка-одиночка, 500 м) и Елена Ноздрева (каноэ, 200 м).
Олимпиада в Токио завершится 8 августа. О главных событиях Игр за вчера читайте в нашем обзоре.