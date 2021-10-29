SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Белоруски завоевали бронзу в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

Белоруски завоевали бронзу в групповом многоборье на ЧМ по художественной гимнастике

Команда белорусских гимнасток в составе Анны Гайдукевич, Анастасии Молокановой, Анастасии Рыбаковой, Арины Цицилиной и Карины Ермоленко завоевала бронзовую медаль в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике. 

Фото: НОК Беларуси

Судьи оценили выступление белорусок в 85,400 балла. Эта пятая медаль в копилке белорусской сборной. 

Золото выиграла команда России с результатом 88,350 балла. Второе место заняли гимнастки из Италии, получив 86 баллов.

Отметим, что в первый день соревнований две медали нашей команде принесла Алина Горносько, завоевавшая серебро в упражнении в обручем и бронзу в выступлении с мячом. На следующий день воспитанница Марины Лобач обошла по результатам именитых сестер Авериных из России и завоевала первое золото в выступлении с лентой. Гимнастка Анастасия Салос принесла Беларуси бронзу в упражнениях с булавами.  

Чемпионат мира по художественной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю, завершится 31 октября.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы