Белорусские экспортеры будут представлены на выставке Gulfood в Дубае

Белорусскую экспозицию представят на ежегодной международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood, которая пройдет в Дубае (ОАЭ) с 21 по 25 февраля. Об этом сообщает выставочное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП – организатор экспозиции.
– Национальный павильон Беларуси будет оборудован на выставке в Дубае шестой год подряд под неизменным слоганом "Беларусь – вкус природы". В этом году площадь белорусской экспозиции увеличилась в полтора раза. Там будут стенды 25 компаний – экспортеров мясной и молочной продукции, изделий из мяса птицы и яиц, бакалейной и кондитерской продукции, – поделились в компании.
Представленные на выставке предприятия обладают международными сертификатами соответствия требованиям ISO по системе менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов, а демонстрируемые товары имеют сертификаты "Халяль". Некоторые из них уже работают на рынках стран Персидского залива, остальные прибывают в Дубай для поиска новых надежных партнеров.
Организаторы экспозиции добавили: новшеством в этом году станет гибридный формат национального павильона Беларуси. Для удобства гостей выставки разработана онлайн-платформа – своеобразное виртуальное зеркало экспозиции, где представлены стенды предприятий-участников. Желающие смогут посмотреть, что в настоящее время присутствует на стенде, рассмотреть весь ассортимент, связаться с представителем компании и договориться о встрече, а также в онлайн-режиме следить за новостями мероприятия.
Деловая программа белорусской делегации не ограничивается только выставкой. Запланированы участие в бизнес-брифинге, организованном Торгово-промышленной палатой Дубая, консультации с агентством Dubai Exports, участие в конференции Gulfood Innovation Summit, переговоры с Агентством по стандартизации и метрологии ОАЭ, презентации и переговоры с представителями торговых сетей и импортеров из десятков стран мира.
В состав белорусской делегации войдут председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц, а также представители руководства белорусских предприятий.
Фото: belintexpro.by
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Белорусские экспортеры будут представлены на выставке Gulfood в Дубае
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