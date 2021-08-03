Белорусские аграрии перешагнули рубеж в 3,5 миллиона тонн зерна

Лидирует по-прежнему Минская область. Там аграрии намолотили 829,5 тыс. тонн зерна. Практически догнала Брестская область (789,5 тыс. тонн). На Гродненщине намолотили уже более полумиллиона тыс. тонн (528,5). Практически на одном уровне держатся Витебская (455,4), Гомельская (456,8) и Могилевская области (467,0).Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) в стране убраны с половины площадей. Лучший показатель у Минской области (230,4 тыс. га), однако по темпам выполнения плана лидирует Брестская область. У нее уборочная завершена больше чем наполовину (65% к плану).В Беларуси овса убрано 27,12 процента общего плана. Практически все области на 100% завершили уборку озимого ячменя. Близится к завершению уборка озимого рапса на зерно (93,6% уборочной площади).Сена в республике заготовили уже более 70 процентов от общего плана. Лучший показатель у Гомельской области: там заготовили 198,1 тыс. тонн сена (57,9% выполненного плана). Однако по темпам выполнения плана заготовки сена первое место у Могилевской области – 113,6 процента.