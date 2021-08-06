Белорусские аграрии намолотили более 4,1 миллиона тонн зерна

Отметим, что показатель ниже, чем в этот день прошлого года: тогда он был на уровне в 4445,1 тыс. тонн. В 2021-м в Брестской области намолотили 885,2 тыс. тонн зерна, в Витебской – 518,3, в Гомельской – 520,9, в Гродненской – 598,2, в Минской – 1011,6, а в Могилевской – 569,3. По урожайности лидирует Гродненская область – 39,8 ц/га.Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в республике убрано 1270,9 тыс. га (59,3% к уборочной площади). Это больше, чем в 2020-м (1161,0 тыс. га, 52,9%).В стране заготовлено 818,1 тыс. тонн сена (73,2% к плану). Больше всего – на Гомельщине (202,2 тыс. тонн). Сенажа заготовлено 11690,5 тыс. тонн (86,5% к плану). Больше всего – в Минской области (2774,7 тыс. тонн).