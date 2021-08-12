Белорусская вакцина от коронавируса будет производиться на двух предприятиях – Минздрав

Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает ОАО "БелВитунифарм" в Витебском районе, где планируется организовать производство белорусской вакцины от COVID-19. Директор предприятия Сергей Большаков рассказал журналистам о новом совместном предприятии с "Белмедпрепаратами", на котором, как предполагается, будет производиться вакцина от коронавируса.



– В него будет вливаться опыт "Белмедпрепаратов" по работе в человеческой медицине. И наш – в биологической промышленности. Новое предприятие будет выпускать вакцину для людей на современном оборудовании без каких-то взаимосвязей с животным миром. Здесь взаимосвязь только одна – это опыт работы. Все равно есть определенное сходство. Вакцины для человека и животных по производственным вопросам на 90% совпадают. Для производства разницы нет.



Большаков подчеркнул, что это мировая практика – когда препараты для животных и людей производятся в рамках одной компании. Самый яркий пример этому – компания Pfizer.



В свою очередь генеральный директор РУП "Белмедпрепараты" Сергей Беляев сказал, что производство планируется двухэтапным. Первый этап – опытно-промышленное производство, когда лабораторная технология будет адаптироваться к нуждам промышленного производства. "На первом этапе планируется задействовать две площадки. Это "БелВитунифарм", учитывая их опыт работы с вакцинными препаратами. У них будет производиться активный компонент. А на "Белмедпрепаратах" будет уже собираться вакцина как лекарственный препарат и выпускаться готовая форма. Эти образцы должны будут пойти на клинические испытания для того, чтобы изучить их эффективность и безопасность уже в исследованиях на человеке".



Сергей Беляев отметил, что РУП "Белмедпрепараты" имеет опыт работы с вакцинными препаратами – в настоящее время выпускается российская вакцина против COVID-19 "Спутник V". "Это будет очень похожий процесс. Единственно будут еще дополнительные стадии по сборке вакцинного препарата, – рассказал он. – Особенность производства собственной вакцины в том, что мы будем в меньшей степени зависеть от поставки субстанции из зарубежных стран. У нас будет белорусское производство белорусской вакцины. И это один из важнейших залогов обеспеченности страны вакцинными препаратами здесь и сейчас – от коронавирусной инфекции, а в будущем и от других вызовов".



Руководитель РУП "Белмедпрепараты" уточнил, что для производства отечественной вакцины будет закупаться за рубежом только отдельное сырье, например питательные среды, фильтры.



Об объемах производства говорить пока преждевременно. В настоящее время можно констатировать только создание прототипа вакцины и определение технологического подхода, который будет реализовываться для производства вакцины. "На данный момент подключились предприятия именно для того, чтобы на базе лабораторной технологии разработать промышленную. Чтобы эта вакцина сохранила свои свойства, была по-прежнему эффективной и безопасной. И наша задача сделать ее экономически целесообразной для производства", – пояснил Сергей Беляев.