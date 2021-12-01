Белорусская вакцина от COVID-19 фактически разработана, сейчас идут предварительные доклинические исследования

О том, на каком этапе сейчас находится разработка белорусской вакцины против коронавируса, рассказал директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси, кандидат медицинских наук Андрей Гончаров в эфире программы "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1".
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Гость студии пояснил, что в разработке препарата задействованы две организации - РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава и Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.
– Роли разные, но все мы работаем над одним делом, – добавил он. – Фактически уже саму вакцину мы разработали, сейчас идут предварительные доклинические исследования. Задачей РНПЦ было получение и выделение изолята вируса. То есть фактически вирус был доведен до состояния неживого. И дальше он уже был предоставлен нам в Институт биофизики и клеточной инженерии, где мы исследовали иммуногенные свойства изолятов, затем мы добавили туда адъювант и связали вирусы. Вновь исследовали иммуногенные и токсические свойства, ряд других показателей. И уже получился готовый продукт, который мы затем передали на предварительные исследования, – объяснил он.
Гончаров также пояснил, что в ходе предварительных доклинических исследований проверяется, насколько наша вакцина токсична для лабораторных животных – мышей, крыс, кроликов. Оценивается острая, хроническая, аномальная токсичность, пирогенность – способность вызывать повышение температуры. Также анализируются поведенческие реакции животных, местное раздражающее действие. Когда животных выводят из эксперимента, как рассказал он, оценивают структуру внутренних органов, биохимические показатели, делают общий анализ крови.
– Уже на данном этапе можно сказать, что наш препарат не вызывает гибели животных, их поведенческие реакции в норме, после введения вакцины они не чувствовали дискомфорта, местного раздражающего действия не было. По предварительной оценке, препарат абсолютно не токсичен, – подчеркнул он.
Он добавил, что предварительные доклинические исследования планируется завершить в декабре, затем начнется подготовка опытно-промышленной партии. Тогда начнутся полноценные доклинические исследования, а после их завершения – клинические.