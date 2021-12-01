Белорусская вакцина от COVID-19 фактически разработана, сейчас идут предварительные доклинические исследования

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Гость студии пояснил, что в разработке препарата задействованы две организации - РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава и Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.добавил он– объяснил он.Гончаров также пояснил, что в ходе предварительных доклинических исследований проверяется, насколько наша вакцина токсична для лабораторных животных – мышей, крыс, кроликов. Оценивается острая, хроническая, аномальная токсичность, пирогенность – способность вызывать повышение температуры. Также анализируются поведенческие реакции животных, местное раздражающее действие. Когда животных выводят из эксперимента, как рассказал он, оценивают структуру внутренних органов, биохимические показатели, делают общий анализ крови.– подчеркнул он.Он добавил, что предварительные доклинические исследования планируется завершить в декабре, затем начнется подготовка опытно-промышленной партии. Тогда начнутся полноценные доклинические исследования, а после их завершения – клинические.