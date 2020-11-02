Белорусская православная церковь готова участвовать в диалоге по изменению Конституции

Об этом после встречи с Президентом рассказал журналистам Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин. Он, в частности, отметил, что в ходе встречи с Главой государства обсуждались изменения, происходящие в современном мире, их влияние на общество:
– Говорили о ситуации, связанной с ковидом, протестными акциями. Касались и вопроса отношений с Россией, западными странами, о том, что важно сохранить мир, согласие в стране, ее суверенитет.
На вопрос журналистов о том, готова ли Белорусская православная церковь участвовать в диалоге по изменению Конституции, митрополит ответил:
– Да, мы сейчас работаем в этом направлении. Было предложено изложить свои замечания, предложения в новую Конституцию всем епархиям и синодальным отделам. Сейчас эти предложения обрабатываются, и в ближайшее время мы направим их в соответствующие законодательные структуры. В частности, мы касаемся тем, связанных с сохранением семейных ценностей, сферы образования, чтобы образование у нас не сводилось только к получению знаний, а сочетало в себе и воспитание патриотизма, нравственности. Мы также вносим некоторые предложения, касающиеся сферы культуры, потому что посредством культуры можно питать добрые чувства, возвышать ум и сердце человека от земного к небесному.
Патриарший Экзарх обратил внимание, что каждый гражданин имеет право на свою позицию:
– Но мы должны понимать, когда и как выразить свою позицию. Церковь – это место встречи людей различных политических убеждений, взглядов, и важно, чтобы человек чувствовал себя в церкви как в доме Отца своего Небесного, и чтобы какие-то слова, действия священнослужителей не оказывали разделяющего воздействия на наше общество.
Сегодня в Беларуси зарегистрировано 25 религиозных конфессий и направлений, насчитывается более 3,5 тысячи религиозных организаций и 2725 культовых зданий.
Ведущее место в религиозной жизни страны занимает Белорусская православная церковь, которая объединяет 1709 православных приходов, 15 епархий, б духовных учебных заведений, 35 монастырей, 15 братств, 10 сестричеств, 1 миссию. Действует 1683 православных храма, еще 190 строятся.
Фото: БЕЛТА
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Белорусская православная церковь готова участвовать в диалоге по изменению Конституции
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