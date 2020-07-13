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Белорусская филармония вошла в тройку лидеров филармоний СНГ по присутствию в социальных сетях

Об этом рассказал генеральный директор Белорусской государственной филармонии Александр Никита.

– Для меня очень важно, что мы с коллегами приняли на себя ответственность и смогли наладить работу на удаленке, – признается Александр Иванович. – В самые трудные дни пандемии мы не повесили амбарный замок на двери филармонии, а максимально погрузились в онлайн, причем с сохранением 70–80 % средней заработной платы.

Об онлайновых проектах генеральный директор говорит с нескрываемым удовольствием. Это регулярные домашние концерты в Музыкальной гостиной Татьяны Старченко, многочисленные онлайн-проекты ансамбля «Классик-авангард» и другие мероприятия. Мы записали онлайн-концерты по заказу Белтелерадиокомпании. Сольные концерты академического ансамбля «Хорошки», Государственного академического симфонического оркестра, ансамбля «Песняры» и еще ряда коллективов в рамках акции «Мастера искусств ветеранам».

– Эти концерты записывались в нашем здании, без зрителей, – рассказывает он, – с интересными решениями, когда за одним пультом находится только один музыкант и на достаточном расстоянии друг от друга. Конечно же, для соблюдения истинных расстояний понадобился бы стадион, чтобы рассадить большой симфонический оркестр, да еще и с солистами.

Тем не менее молодой и энергичный директор, сам умело пользующийся всеми средствами интернет-коммуникаций, понимает, что совсем уйти в онлайн белорусское искусство не сможет, да и не имеет права.

– Не дай бог нам скатиться до бездушных онлайнов, когда нет прямого контакта зрителя и артиста, – говорит он.

Кроме того, по мнению Александра Никиты, очень важно чувствовать артистов.

– Если мы сегодня будем держать их только на удаленке, может закрасться мысль, а нужны ли мы? – поясняет он свою мысль. – Творческий человек постоянно задает себе этот вопрос. Для меня очень важно не пропустить тот момент, когда у артиста что-то не так с настроением. В этот момент его обязательно нужно поддержать, вызвать на работу. Поэтому я считаю оправданными любые проекты с сохранением социальной дистанции, особенно на свежем воздухе. Филармония для детей и юношества участвует в акциях в детских домах. Артисты других коллективов также участвуют в каких-то мероприятиях.

Александр Никита абсолютно уверен, что полноценная творческая жизнь обязательно вернется.

– Мы смотрим в завтрашнее будущее с надеждой на скорейшее возобновление концертной деятельности, – говорит он. – Были различные времена со времен зарождения профессиональной музыки до всех войн в нашей стране. Каких только потрясений не было! И всегда у человека возникала потребность какой-то эмоциональной разрядки. Поэтому мы будем всегда. Искусство вечно.

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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