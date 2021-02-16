Специалисты "Белоруснефти" зафиксировали новый рекорд суточной проходки при бурении скважин. Он больше, чем предыдущий показатель, на 68 метров. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Новый максимум суточной проходки – 621 м – установлен 12 февраля на скважине № 150 Давыдовского месторождения. Согласно проекту, глубина этой эксплуатационной скважины составит 3165 м.
Предыдущий рекорд сохранялся почти год – он был зафиксирован 18 марта 2020 года. При строительстве 174-й скважины Вишанского месторождения специалисты прошли 553 м. Тогда работали на станке 3Д-86. Сейчас бригада № 2 Светлогорского управления буровых работ использует установку АРС-250. В компании пояснили, предыдущее достижение на такой буровой установке зафиксировано 21 октября 2019 года на 153-й Мармовичской скважине. Тогда за сутки получилось пройти 501 м.
– Ускориться и сократить время на технологические процессы позволил правильно составленный рабочий график. Внимание было уделено и мерам технического, организационного и кадрового характера, – объяснили на предприятии.
Нового рекорда добились из-за слаженной работы нескольких подразделений "Белоруснефти": СУБРа, сервисной службы по наклонно-направленному бурению УПНПиРС, Тампонажного управления, НГДУ "Речицанефть".
Производственное объединение "Белоруснефть" основано в 1966 году. Предприятие осуществляет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.
Фото: БЕЛТА
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"Белоруснефть" установила новый рекорд суточной проходки при бурении скважин
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