«Белоруснефть» с 1 января вводит оплату за зарядку электромобилей в сети ЭЗС Malanka

Заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» Андрей Котик пояснил, что зарядка электромобилей в Беларуси была бесплатной с 2014 года, а именно с момента появления первых ЭЗС.С введением оплаты зарядить электрокар возможно будет в 2 раза дешевле, чем заправиться бензином. Зарядка электромобиля на 100 километров обойдется приблизительно в 6 рублей – в зависимости от типа зарядки. Автомобиль с ДВС потратит на преодоление такого же расстояния около 10 литров топлива, что составит 18−20 рублей.