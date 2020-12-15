По информации ПО «Белоруснефть», стоимость 1 кВт на станциях постоянного тока (быстрые ЭЗС) составит 39 копеек, на станциях переменного тока (медленные) – 29 копеек. Оплатить услугу можно будет с помощью мобильного приложения Malanka, которое в тестовом режиме уже работает несколько месяцев.
Заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть» Андрей Котик пояснил, что зарядка электромобилей в Беларуси была бесплатной с 2014 года, а именно с момента появления первых ЭЗС.
– Так долго бесплатными станции не были ни в одной стране мира. Но даже с вводом тарифа стоимость зарядки будет самой низкой в Европе. Такой цена на электричество останется благодаря в том числе и введению в эксплуатацию белорусской АЭС. Сегодня на отдельных ЭЗС в столице в день заряжается до 10 автомобилей, что близко к стандартным значениям и говорит о том, что мы готовы переходить на новый этап работы.
С введением оплаты зарядить электрокар возможно будет в 2 раза дешевле, чем заправиться бензином. Зарядка электромобиля на 100 километров обойдется приблизительно в 6 рублей – в зависимости от типа зарядки. Автомобиль с ДВС потратит на преодоление такого же расстояния около 10 литров топлива, что составит 18−20 рублей.
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«Белоруснефть» с 1 января вводит оплату за зарядку электромобилей в сети ЭЗС Malanka
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ