У Малоритского района Брестской области появится собственный флаг. Поучаствовать в конкурсе по созданию его эскиза может любой желающий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель райисполкома Михаил Баценко.
Малоритский район имеет свой герб, на котором изображены серебристые корона, два дубовых листочка и желуди. Официального флага у региона до сих пор не было.
– Хочу предложить всем желающим поучаствовать в конкурсе на разработку эскиза. Кроме него обязательно должна быть описательная часть, почему именно так видит художник. Эскизы можно присылать в личку, а также на e-mail по адресу malorpr@brest.by, – сообщил Михаил Баценко.
Конкурс завершится 28 июня. Эскизы оценит комиссия, которая и определит победителя. Автора обещают наградить "подарком с белорусской душой". Планируется, что эскиз флага жители и гости района увидят 20 июля во время празднования Дня освобождения Малоритского района.
– Все это делается для привлечения внимания к нашему району, в том числе его туристическому потенциалу. Вполне может быть, что на флаге будут изображены достопримечательности. Все зависит от задумки и аргументации автора, – уточнил Михаил Баценко.
Председатель райисполкома отметил, что сначала эскиз должны утвердить депутаты райсовета, а затем специалисты на уровне республики.
Фото: pixabay.com
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Белорусам предлагают поучаствовать в конкурсе по созданию эскиза флага Малоритского района
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