Водителям рекомендовано подготовить автомобили к похолоданию, сообщает БЕЛТА.
– По последним прогнозам, на территории Беларуси ожидаются настоящие крещенские морозы – до минус 20 градусов и ниже. Опыт показывает, что, если не подготовить транспорт к эксплуатации при низких температурах, в такие периоды могут возникнуть сложности. Нужно заранее подготовить транспорт к серьезному похолоданию, в том числе обеспечить систему питания и смазки ДВС, проверить исправность аккумуляторных батарей, проверить количество специальных жидкостей и при необходимости долить или заменить и принять иные меры согласно инструкции эксплуатации, – пояснили в пресс-службе концерна.
Как правило, спрос на зимнее топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками во время морозов возрастает в десятки раз.
– С учетом этого нами приняты все меры, чтобы 228 заправок "Белоруснефти" были обеспечены необходимым объемом дизельного топлива ДТ-З-К5, класс 2 ("Арктика"), смазочными маслами и специальными жидкостями для максимального удовлетворения потребностей внутреннего рынка, – добавили в "Белнефтехиме".
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"Белнефтехим" рекомендует подготовить авто к похолоданию
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК