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  2. Автомобильное топливо в Беларуси с 21 сентября подорожает на 1 копейку

Автомобильное топливо в Беларуси с 21 сентября подорожает на 1 копейку

В Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо с 21 сентября, информирует БЕЛТА со ссылкой на концерн "Белнефтехим". 


Так, стоимость бензина АИ-92-К5-Евро с завтрашнего дня –BYN 1,98. АИ-95-К5-Евро будет стоить BYN 2,08, АИ-98-К5-Евро – BYN 2,3, ДТ – BYN 2,08.

Цены скорректированы из-за роста мировых котировок нефти. С 1 по 17 сентября среднее значение мировых котировок достигло $ 73 за 1 баррель и по сравнению с январем текущего года увеличилось на 33%.

С начала года цены на автомобильное топливо стали больше на 14,7%.

Фото из архива БЕЛТА
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