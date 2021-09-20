Автомобильное топливо в Беларуси с 21 сентября подорожает на 1 копейку

В Беларуси изменяются розничные цены на автомобильное топливо с 21 сентября, информирует БЕЛТА со ссылкой на концерн "Белнефтехим".
Так, стоимость бензина АИ-92-К5-Евро с завтрашнего дня –BYN 1,98. АИ-95-К5-Евро будет стоить BYN 2,08, АИ-98-К5-Евро – BYN 2,3, ДТ – BYN 2,08.
Цены скорректированы из-за роста мировых котировок нефти. С 1 по 17 сентября среднее значение мировых котировок достигло $ 73 за 1 баррель и по сравнению с январем текущего года увеличилось на 33%.
С начала года цены на автомобильное топливо стали больше на 14,7%.
Фото из архива БЕЛТА