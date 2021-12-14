Белкоопсоюз и Евроторг подписали соглашение о сотрудничестве

Потребительская кооперация сумела сохранить многоотраслевую структуру, одно из важнейших направлений которой – промышленность. Около 300 кооперативных цехов и предприятий выпускают более 3000 наименований товаров.





Белкоопсоюз давно и плотно сотрудничает с частными торговыми структурами, в том числе и с Евроторгом: доля отгрузки по некоторым позициям составляет до 30 процентов от общего объема выпускаемой продукции.

Олег Мацкевич, председатель правления Белкоопсоюза, уверен, что подписанное сегодня партнерское соглашение позволит упорядочить взаимовыгодные отношения, а предприятиям потребительской кооперации – еще и выйти на новый уровень сотрудничества.

Андрей Зубков, генеральный директор ООО «Евроторг», подчеркнул, что Белкоопсоюз – мощная структура по поставке товаров в небольшие города и деревни: