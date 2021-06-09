Организации потребительской кооперации ведут активную заготовку ранних овощей у населения и фермерских хозяйств Столинского и Пинского районов Брестской области. Приступили к заготовке земляники садовой на территориях ресурсных районов – в Лунинецком, Дрогичинском и других. Об этом сообщили в Белкоопсоюзе.
Начальник управления заготовок Белкоопсоюза Оксана Скиндер рассказала, почем закупаются овощи и ягода:
– На оптовом рынке в агрогородке Ольшаны закупочные цены 8 июня были следующие: огурцы – 1 рубль за килограмм, томаты – от 2,70 до 4 рублей в зависимости от сорта, капуста – 80–90 копеек за килограмм. Землянику садовую закупаем в зависимости от качества. По состоянию на 8 июня закупочная цена на товарную ягоду на рынке в деревне Дворец Лунинецкого района составляла от 3 до 5 рублей за килограмм.
Заготовительными организациями Белкоопсоюза уже закуплено огурцов – 1,7 тысячи тонн, капусты – 3,6 тысячи тонн, томатов – 0,8 тысячи тонн, земляники садовой товарной – 6 тонн.
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Белкоопсоюз активно заготавливает ранние овощи и клубнику
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