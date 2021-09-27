"Белгоспищепром" не планирует повышать отпускные цены на сахар для внутреннего рынка

В республике к переработке сахарной свеклы урожая текущего года и производству сахара приступили все четыре предприятия: Жабинковский сахарный завод, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Скидельский сахарный комбинат, а также Городейский сахарный комбинат. Предприятия намерены произвести около 580 тыс. т сахара. Отмечается, что потребность внутреннего рынка составляет примерно 360 тыс. т в год.–приводят словав сообщении.В сумме суточное производство продукции составляет примерно 4,8 тыс. т. Сахарные комбинаты поставляют сахар в торговые сети и на промышленные предприятия в плановом режиме в соответствии с заявками и графиками отгрузки. Так, за минувшие выходные заводы реализовали организациям торговли 1,8 тыс. т сахара.