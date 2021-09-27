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  2. "Белгоспищепром" не планирует повышать отпускные цены на сахар для внутреннего рынка

"Белгоспищепром" не планирует повышать отпускные цены на сахар для внутреннего рынка

"Белгоспищепром" не намерен увеличивать отпускные цены на белый сахар для внутреннего рынка. Такая информация размещена в Telegram-канале концерна.


В республике к переработке сахарной свеклы урожая текущего года и производству сахара приступили все четыре предприятия: Жабинковский сахарный завод, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Скидельский сахарный комбинат, а также Городейский сахарный комбинат. Предприятия намерены произвести около 580 тыс. т сахара. Отмечается, что потребность внутреннего рынка составляет примерно 360 тыс. т в год.

"Белорусский рынок обеспечен необходимыми объемами белого сахара, дефицита продукции нет и не ожидается. Сегодня запасы сахара на складах комбинатов составляют 21,1 тыс. т. Из нового урожая уже произведено 33,3 тыс. т сахара, что соответствует месячному объему потребления на внутреннем рынке",  –приводят слова председателя концерна "Белгоспищепром" Анатолия Бубена в сообщении.

В сумме суточное производство продукции составляет примерно 4,8 тыс. т. Сахарные комбинаты поставляют сахар в торговые сети и на промышленные предприятия в плановом режиме в соответствии с заявками и графиками отгрузки. Так, за минувшие выходные заводы реализовали организациям торговли 1,8 тыс. т сахара.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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