Бельгия ввела в действие в тестовом режиме европейские "зеленые цифровые пропуска" –ковид-сертификаты, которые позволяют жителям стран Евросоюза путешествовать внутри сообщества без карантина и тестов. Об этом заявила сегодня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
– Европейский цифровой пропуск вступает в действие с 1 июля, но страны ЕС могут добровольно ввести его в действие раньше, чтобы облегчить поездки своим гражданам. Бельгия сделала это с сегодняшнего дня, – сказала фон дер Ляйен и добавила, что уже скачала свой сертификат вакцинации для поездки по странам сообщества.
Опубликовано:
1126
Бельгия в тестовом режиме ввела в действие европейские COVID-сертификаты
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter