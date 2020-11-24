В конце ноября возможно понижение температурного режима, однако это не представляет опасности для озимых культур, передает БЕЛТА.
– Маршрутное обследование показало, что на основных массивах состояние озимого рапса хорошее. В листовой розетке в основном насчитывается 5–9 листьев. Местами на юго-западе страны имеют место переросшие посевы, – сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В Витебской области, как и в Гомельской, наблюдается удовлетворительное состояние рапса. На отдельных полях на крайнем юго-востоке Беларуси состояние озимого рапса плохое.
Фото: БЕЛТА
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Белгидромет: ожидаемое в конце ноября похолодание не представляет опасности для озимых
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