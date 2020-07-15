Белгидромет об изменении климата в стране: лето увеличивается, зима сокращается

В нашей стране, как и во всем мире, меняется погода. Так, в Беларуси в связи с повышением температуры воздуха мы отмечаем увеличение климатического лета: за последние 30 лет – в среднем на 5–7 дней. Также наблюдаем сокращение зимы.





Наталья Клевец, начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета, пояснила журналистам:

– На рубеже 2019–2020 годов климатическая зима вообще не наступила. Безусловно, сезонность климата у нас сохранится, так как она обусловлена астрономическими факторами, но поры года претерпят изменения.

Наталья Клевец акцентировала внимание: в мире также будет увеличиваться число опасных метеорологических явлений. Беларуси это сильно не коснется.

– За последние 30 лет нет однозначного их роста. Но, например, опасная жара, когда температура воздуха выше 35 градусов, отмечается все чаще. Если раньше мы фиксировали ее лишь по югу страны, то сейчас жара может быть по всей территории.