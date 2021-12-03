"Белгидромет лучше прогнозы давал": Головченко – о несбывшихся сценариях от "независимых" экономистов

Экономика Беларуси в текущем году показывает результаты выше оптимистических сценариев, которые закладывались Правительством. Об этом Премьер-министр Роман Головченко заявил сегодня журналистам, передает БЕЛТА.
"До конца года осталось меньше месяца, мы уже видим его завершение. И видим, что по большинству показателей мы превысим те планки, которые сами для себя устанавливали. Несмотря на все апокалиптические прогнозы, которые вплоть до недавнего времени сыпались и продолжают сыпаться в наш адрес от так называемых независимых экономистов. Я бы на месте тех, кто этих экономистов оплачивает, снял бы их с довольствия, потому что прогнозы у нас раньше Белгидромет лучше давал, чем они экономические", – заявил Роман Головченко.
Он отметил, что текущий год изначально на этапе планирования оценивался как сложный. "И то, что выполняем его лучше, чем планировали в оптимистичном сценарии, дает определенный повод для гордости. Но не за себя, а за тех людей, которые живут и работают в этой стране. Каждый на своем посту, рабочем месте вносит вклад в это. Потому что достигнутые результаты действительно для нынешней ситуации очень серьезные", – сказал Премьер-министр.
Он констатировал, что отмечается рост по всем показателям, которые характеризуют здоровье экономики: доходы населения, ВВП, цифры экспорта, сальдо, платежный баланс страны. Единственное, выше прогнозной цифры выросла инфляция, однако на данный момент этот процесс стабилизировался и в следующем году правительство рассчитывает выйти на значительно меньший показатель.
Премьер-министр отметил высокие показатели по экспорту отечественной продукции благодаря тому, что предприятия вовремя сориентировались в текущей конъюнктуре. "Наши предприятия везли и вывезли на себе фактически это чудо". Растет и доверие к банковской системе, о чем свидетельствует превышение: население на протяжении ряда месяцев является чистым продавцом валюты, отмечается прирост банковских вкладов как в белорусских рублях, так и в валюте.
"Конечно, есть недостатки, о которых мы тоже сегодня доложили. Мы не смогли должным образом сработать в сфере сельского хозяйства и строительства", – констатировал Роман Головченко.
Что касается сельского хозяйства, тому были объективные причины, в том числе погодные условия. "Недобор зерновых имеет место. Тем не менее сейчас наверстывает АПК и по продукции животноводства, молочной продукции, чтобы максимально подтянуться и выйти с неплохим результатом на конец года", – заявил Премьер-министр.
На строительный сектор, по его словам, больше всего повлияла ситуация со слабой доступностью банковских кредитов для реализации строительных проектов, которая имела место особенно в первой половине текущего года. "Этот сектор находится под нашим пристальным вниманием. Знаем, что делать", – сказал Роман Головченко. Вместе с тем он обратил внимание, что спланированная на этот год программа жилищного строительства будет выполнена: "4 млн кв. м жилья будут введены в эксплуатацию, в том числе 1 млн кв. м жилья с господдержкой".
"Но мы перед строительным сектором ставили более глобальные задачи. Вот здесь, к сожалению, сработать не получилось. Но будем исправляться", – добавил руководитель Правительства.
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