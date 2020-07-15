Белгидромет: климатическое лето в этом году началось на одну-две недели позже обычного

Лето в этот раз началось с теплого июня – средняя температура была +19,6 градуса, что выше нормы на 3,2 градуса. Максимальное значение отмечено в Жлобине 11 июня: тогда столбики термометров поднялись до +34,4. Минимальная температура зафиксирована на станции Березинский заповедник 5 июня, тогда было +3,2 градуса.
Фото: БЕЛТА
В этом году климатическое лето началось на одну-две недели позже обычного. То есть устойчивый переход от среднесуточной температуры через 14 градусов в сторону повышения произошел 5–6 июня.
В Белгидромете рассказали и в целом о первом полугодии 2020 года. Данными с журналистами поделилась Наталья Клевец, начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета:
– Первое полугодие нынешнего года было очень теплым. Средняя температура за последние шесть месяцев составила +7,3 градуса, что выше нормы на 2,6 градуса. Это полугодие заняло второе место в ранжированном ряду от самого теплого к самому холодному начиная с 1945 года. Самым теплым на данный момент является первое полугодие 1989 года со средней температурой +7,4 градуса.
Наталья Клевец также уточнила: 2020 год начался с аномально теплых января и февраля со средней температурой воздуха +1,1 и +1,6 соответственно. Такой теплый второй месяц зимы на территории страны отмечен впервые за всю историю метеонаблюдений, то есть начиная с 1881 года. Последний месяц зимы с такой высокой температурой отмечается второй раз. Специалист дополнила:
– В целом зимний сезон был аномально теплым со средней температурой +1,5, что выше климатической нормы на 5,5 градуса. Такой теплой зимы на территории страны не отмечалось ни разу. Максимальная температура воздуха зафиксирована в Дрогичине 18 декабря, она составила +12,8 градуса. Минимальная температура наблюдалась в Озерище 8 февраля: столбик термометра опустился до отметки –11,8.
К слову, весна по температурному режиму была близка к обычной: средняя температура составила +7,1 градуса, что выше нормы на 0,2 градуса. Март был теплым со средней температурой +3,6 градуса. Первый месяц весны с такой высокой температурой отмечается в среднем по стране один раз в 10–15 лет. Апрель был немного холоднее обычного, средняя температура воздуха составила +6,8 градуса, что ниже нормы на 0,5 градуса. Май же был холодным со средней температурой +11 градусов, что ниже нормы на 2,4 градуса. Последний раз такой холодный май был в 1999 году.
В целом же весной максимальная температура зафиксирована в Житковичах 11 мая, тогда воздух прогрелся до +28,9 градуса. Минимум зарегистрирован на станции Березинский заповедник 24 марта – на улице было всего –10,9 градуса.
Опубликовано:
492
Белгидромет: климатическое лето в этом году началось на одну-две недели позже обычного
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter