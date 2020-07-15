Белгидромет: климатическое лето в этом году началось на одну-две недели позже обычного

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В этом году климатическое лето началось на одну-две недели позже обычного. То есть устойчивый переход от среднесуточной температуры через 14 градусов в сторону повышения произошел 5–6 июня.В Белгидромете рассказали и в целом о первом полугодии 2020 года. Данными с журналистами поделиласьНаталья Клевец также уточнила: 2020 год начался с аномально теплых января и февраля со средней температурой воздуха +1,1 и +1,6 соответственно. Такой теплый второй месяц зимы на территории страны отмечен впервые за всю историю метеонаблюдений, то есть начиная с 1881 года. Последний месяц зимы с такой высокой температурой отмечается второй раз. Специалист дополнила:К слову, весна по температурному режиму была близка к обычной: средняя температура составила +7,1 градуса, что выше нормы на 0,2 градуса. Март был теплым со средней температурой +3,6 градуса. Первый месяц весны с такой высокой температурой отмечается в среднем по стране один раз в 10–15 лет. Апрель был немного холоднее обычного, средняя температура воздуха составила +6,8 градуса, что ниже нормы на 0,5 градуса. Май же был холодным со средней температурой +11 градусов, что ниже нормы на 2,4 градуса. Последний раз такой холодный май был в 1999 году.В целом же весной максимальная температура зафиксирована в Житковичах 11 мая, тогда воздух прогрелся до +28,9 градуса. Минимум зарегистрирован на станции Березинский заповедник 24 марта – на улице было всего –10,9 градуса.