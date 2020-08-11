Белазовцы выбирают стабильность и цивилизованное решение вопросов

На БЕЛАЗе прошла встреча актива предприятия с руководством завода, профсоюзным комитетом и председателем Жодинского горисполкома.

В эти дни многие белорусские предприятия, в том числе и БЕЛАЗ, пытаются втянуть в хаос и беспорядки, используя фейки о забастовках и акциях протеста в трудовых коллективах.

Сегодня многотысячный коллектив белазовцев продолжает стабильно работать и вносить свой вклад в экономику страны и ее развитие. Заводчане прекрасно понимают, что предприятие – это не место для решения политических вопросов, а производство – не площадка для выражения своих политических взглядов и убеждений.

Руководство предприятия, представители подразделений завода обращаются к коллегам, работникам предприятий Министерства промышленности:

«Нам всем необходимо понимать, что мы – единый народ. У каждого из нас может быть разная позиция, но высказывать свое мнение нужно мирно, без насилия и эмоций. В цивилизованной стране все вопросы нужно решать исключительно мирным путем. У нас могут быть разные взгляды на развитие страны, но создавать что-либо на ненависти и сиюминутных эмоциях недопустимо. Мы за стабильность, развитие и понимание друг друга».