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БЕЛАЗ отправил в Армению карьерные самосвалы

Три самосвала БЕЛАЗ-75585 грузоподъемностью 90 тонн пополнили парк техники Соткского рудника (компания «Геопромайнинг Голд») в Армении, сообщается на официальном сайте предприятия.

Фото: belaz.by

В сообщении отмечается, что это не первые белорусские карьерные самосвалы на Соткском руднике. Здесь с высокой эффективностью уже работают 130-тонные БЕЛАЗы, поэтому, когда возник вопрос о закупке новой техники, выбор был сделан в пользу БЕЛАЗов как оптимального варианта соотношения цены и качества.

БЕЛАЗ-75585  машины перспективного модельного ряда 90-тонников. Карьерники оснащены новым дизельным двигателем мощностью, увеличенной до 1200 лошадиных сил, оптимально согласованным с электромеханической трансмиссией переменного тока, что в свою очередь позволяет снизить расход топлива. Машина, работающая в режиме 24/7, в тяжелых условиях карьера постоянно проходит тест на прочность. Для улучшения надежности основных несущих элементов самосвала использованы новые высокопрочные стали классом прочности 390 МПа, а в наиболее напряженных местах используются литые элементы. БЕЛАЗы с приводом этого типа уже работают в российских компаниях «Русал», «Стройсервис» и «Мечел». И, как показывает практика, эти машины полностью отвечают запросам самых требовательных клиентов.

Сегодня один самосвал находится в стадии наладки всех систем и в ближайшее время будет пущен в эксплуатацию. До конца апреля к нему присоединятся еще два БЕЛАЗа. Монтаж самосвалов осуществляют специалисты технического сервиса предприятия-производителя.

Соткский рудник  золоторудное месторождение, самое крупное на территории Армении по добыче чистого золота, запасы которого оцениваются более чем в 120 тонн.
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