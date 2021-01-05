«Белая Русь» выдвинула 250 делегатов на Всебелорусское народное собрание

Как отметила порталу sb.by, предстоящее Всебелорусское народное собрание – не просто форум высочайшего уровня, это знаковое собрание в жизни нашей страны:Светлана Варяница отметила также, что ждет укрепления позиций «Белой Руси», а также гражданского общества Беларуси в целом: