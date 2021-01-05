Внеочередное расширенное заседание Республиканского совета РОО «Белая Русь» прошло сегодня в Минске. Объединение выдвинуло 250 своих делегатов на VI Всебелорусское народное собрание, которое пройдет 11–12 февраля 2021 года.
Как отметила порталу sb.by председатель Гродненской областной организации РОО «Белая Русь» Светлана Варяница, предстоящее Всебелорусское народное собрание – не просто форум высочайшего уровня, это знаковое собрание в жизни нашей страны:
– На нем предстоит рассмотреть и решить множество важнейших вопросов. Например, как мне представляется, нам надо будет подойти к рассмотрению вопроса о преобразовании административного устройства нашей страны. Чтобы было больше управляемости, чтобы не было в каком-либо агрогородке ситуации, когда один и тот же человек – избранный депутат местного Совета и он же – глава исполнительной власти. А из этой стратегии преобразования вырисуется и тактика принятия решений и финансирования местных проектов – в конкретном агрогородке, в малом населенном пункте.
Светлана Варяница отметила также, что ждет укрепления позиций «Белой Руси», а также гражданского общества Беларуси в целом:
– Думаю, что будут появляться и другие общественно-политические республиканские объединения, чтобы в этом сонме и многообразии нашей общественной политологии мы не только не замерли, а еще более укреплялись и развивались.
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«Белая Русь» выдвинула 250 делегатов на Всебелорусское народное собрание
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