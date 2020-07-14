«Белая Русь» активизирует работу общественных приемных

Почти полторы сотни общественных приемных открывает по всей стране Республиканское общественное объединение «Белая Русь».
Иллюстративное фото
Как сообщил «СБ. Беларусь сегодня» заместитель председателя РОО «Белая Русь» Сергей Пигарев, главная – республиканская – общественная приемная будет открыта по адресу штаб-квартиры объединения – в Минске на улице Фрунзе, 5 в кабинете № 108:
– Открывает ее завтра, 15 июля, прием, который проведет председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. По завершении этого приема граждан будет принимать вице-спикер Палаты представителей Национального собрания Валерий Мицкевич.
По словам Сергея Пигарева, в общественную приемную можно направить обращение в письменном, в том числе электронном, виде либо прийти на личный прием. Заместитель председателя РОО «Белая Русь» добавил:
– Обратиться можно будет также по горячей телефонной линии, номера телефонов размещены на сайте Республиканского общественного объединения «Белая Русь».
Всего в стране с сегодняшнего дня будут работать 149 филиалов общественной приемной – во всех областных и районных центрах Беларуси, а также в районах города Минска.
График работы общественной приемной при Республиканском Совете РОО «Белая Русь»
Время приема: 10:00–13:00; 14:00–17:00.
Телефон для предварительной записи: (8-017) 283-68-57 (Баярович Ольга Андреевна).