«Белая Русь» активизирует работу общественных приемных

Почти полторы сотни общественных приемных открывает по всей стране Республиканское общественное объединение «Белая Русь».



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Как сообщил «СБ. Беларусь сегодня» заместитель председателя РОО «Белая Русь» Сергей Пигарев, главная – республиканская – общественная приемная будет открыта по адресу штаб-квартиры объединения – в Минске на улице Фрунзе, 5 в кабинете № 108:



– Открывает ее завтра, 15 июля, прием, который проведет председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова. По завершении этого приема граждан будет принимать вице-спикер Палаты представителей Национального собрания Валерий Мицкевич.



По словам Сергея Пигарева, в общественную приемную можно направить обращение в письменном, в том числе электронном, виде либо прийти на личный прием. Заместитель председателя РОО «Белая Русь» добавил:



– Обратиться можно будет также по горячей телефонной линии, номера телефонов размещены на сайте Республиканского общественного объединения «Белая Русь».



Всего в стране с сегодняшнего дня будут работать 149 филиалов общественной приемной – во всех областных и районных центрах Беларуси, а также в районах города Минска.

