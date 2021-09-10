"Белавиа" увеличивает число рейсов в города России

Воздушные суда "Белавиа" будут чаще летать в города России. Такая информация опубликована на сайте авиакомпании.
В московский аэропорт Домодедово "Белавиа" будет выполнять два рейса в день с 21 сентября. С 25 сентября воздушные суда будут летать в Домодедово три раза в день. Также возрастет количество рейсов в Шереметьево – до двух в день с 21 сентября.
Желающие попасть в Санкт-Петербург смогут выбрать любое из двух вариантов времени отлета с 21 сентября. С 29 сентября рейсы из белорусской столицы в город на Неве будут выполняться три раза в день.
В Ростов-на-Дону и Самару будет осуществляться по два рейса в неделю с 26 сентября, в Екатеринбург – два рейса в неделю с 28 сентября, Уфу и Казань – по два рейса в неделю с 29 сентября.
Подробная информация о расписании и тарифах размещена на официальном сайте авиакомпании.
Фото: БЕЛТА