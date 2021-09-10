Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. "Белавиа" увеличивает число рейсов в города России

"Белавиа" увеличивает число рейсов в города России

Воздушные суда "Белавиа" будут чаще летать в города России. Такая информация опубликована на сайте авиакомпании.


В московский аэропорт Домодедово "Белавиа" будет выполнять два рейса в день с 21 сентября. С 25 сентября воздушные суда будут летать в Домодедово три раза в день. Также возрастет количество рейсов в Шереметьево – до двух в день с 21 сентября.

Желающие попасть в Санкт-Петербург смогут выбрать любое из двух вариантов времени отлета с 21 сентября. С 29 сентября рейсы из белорусской столицы в город на Неве будут выполняться три раза в день.

В Ростов-на-Дону и Самару будет осуществляться по два рейса в неделю с 26 сентября, в Екатеринбург – два рейса в неделю с 28 сентября, Уфу и Казань – по два рейса в неделю с 29 сентября.

Подробная информация о расписании и тарифах размещена на официальном сайте авиакомпании.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы