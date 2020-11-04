Авиакомпания "Белавиа" продлила до 30 ноября приостановку рейсов во все пункты Грузии, за исключением Тбилиси, сообщается на сайте перевозчика.
Полететь в Ригу, Таллинн и Ларнаку не получится до 14 декабря. Перелеты в Ашхабад "Белавиа" не будет осуществлять до 1 января следующего года. Также до 27 марта 2021-го не планируются рейсы в Будапешт (кроме 8 ноября) и Алматы.
Кроме того, приостановлены полеты во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации.
До 30 марта 2021 года можно вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании или в службу поддержки для решения данной проблемы можно в любое время до этой даты включительно.
Опубликовано:
1029
"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты Грузии, кроме Тбилиси
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются