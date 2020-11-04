"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты Грузии, кроме Тбилиси

Полететь в Ригу, Таллинн и Ларнаку не получится до 14 декабря. Перелеты в Ашхабад "Белавиа" не будет осуществлять до 1 января следующего года. Также до 27 марта 2021-го не планируются рейсы в Будапешт (кроме 8 ноября) и Алматы.Кроме того, приостановлены полеты во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации.До 30 марта 2021 года можно вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании или в службу поддержки для решения данной проблемы можно в любое время до этой даты включительно.