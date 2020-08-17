"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 31 августа

А в такие города, как Воронеж, Казань, Нижний Новгород, рейсов и вовсе не будет до 24 октября.Кроме того, стало известно, что до 31 августа не будут выполняться рейсы в Ригу (Латвия).Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта следующего года.