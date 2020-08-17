"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты РФ до 31 августа, проинформировали в пресс-службе авиакомпании.
А в такие города, как Воронеж, Казань, Нижний Новгород, рейсов и вовсе не будет до 24 октября.
Кроме того, стало известно, что до 31 августа не будут выполняться рейсы в Ригу (Латвия).
Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта следующего года.
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"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 31 августа
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК