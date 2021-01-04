Белорусская авиакомпания продлила приостановку рейсов в Ашхабад до 1 февраля. Об этом сообщает БЕЛТА.
Это не единственное направление, по которому временно не идут рейсы. Так, полеты в Ригу «Белавиа» не будет выполнять до 31 января, а в Будапешт и Алматы – до 27 марта. Также белорусский авиаперевозчик продлил приостановку рейсов во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) по 31 января.
Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта.
Опубликовано:
1996
«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Ашхабад до февраля
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК