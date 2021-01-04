«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Ашхабад до февраля

Это не единственное направление, по которому временно не идут рейсы. Так, полеты в Ригу «Белавиа» не будет выполнять до 31 января, а в Будапешт и Алматы – до 27 марта. Также белорусский авиаперевозчик продлил приостановку рейсов во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) по 31 января.Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта.