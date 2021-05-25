"Белавиа" отменяет полеты в Лондон и Париж до 30 октября

Фото:

БЕЛТА

– отметили в пресс-службе воздушной гавани.Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета (1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных). Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов.