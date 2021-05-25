"Белавиа" отменяет полеты в Лондон и Париж до 30 октября. Такая информация размещена на сайте авиакомпании.
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– В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов "Белавиа" в эти страны и из них мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года. Приносим свои извинения пассажирам, – отметили в пресс-службе воздушной гавани.
Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета (1 год с момента приобретения для полностью неиспользованных билетов, 1 год с момента начала полета для частично использованных). Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов.
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