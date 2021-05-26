"Белавиа" с 26 мая отменяет полеты в Швецию. Такая информация размещена на сайте авиакомпании.
– В связи с аннулированием разрешения на полеты "Белавиа" со стороны Швеции мы вынуждены отменить все рейсы в Стокгольм и в обратном направлении с 26 мая 2021 года по 30 октября 2021 года. Пассажиры могут изменить дату вылета либо вернуть стоимость билетов на рейсы, запланированные в эти даты, – говорится в сообщении.
"Белавиа" приносит извинения за неудобства.
– Мы делаем все возможное, чтобы оперативно обрабатывать запросы пассажиров, – отметили в компании.
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"Белавиа" отменила рейсы в Стокгольм до конца октября
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